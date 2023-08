Sanluri, boom di visitatori per la prima edizione di "Calici di Stelle"

Aspettative rispettate, quindi, le previsioni del sindaco Alberto Urpi che, alla vigilia della manifestazione, aveva annunciato un evento unico e importante per il centro del Medio Campidano, è stato motivo attrattivo non solo per tutto l’hinterland bensi per tante persone giunte anche da altri centri come Cagliari. Protagonista Oltre il vino è stato il cibo da passeggio: presi d’assalto tutti i punti di ristoro. Nella suggestiva location del castello medievale di Eleonora d’Arborea, tanti turisti non hanno perso occasione per visitare la dimora che accolse storia e leggende del passato: numerosi, inoltre gli spunti culturali proposti come la mostra degli strumenti di tortura medievali che hanno richiamato attenzione e interesse. Soddisfazione da parte di Urpi: “Un evento riuscitissimo grazie all’intuizione delle Cantine Su Entu e all’ottima collaborazione tra Comune e Comitato”.