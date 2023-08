Sanluri, asilo nido gratis per le famiglie meno abbienti

Una grande opportunità per tutte le famiglie che non si possono permettere di far frequentare il primo ciclo educativo ai propri bambini: la retta, in genere onerosa, non consente a tutti di usufruire di questo servizio e per questo motivo l’amministrazione comunale ha pensato di potenziare ulteriormente i fondi, attingendo dalle casse comunali, da destinare all’istruzione. La proposta è stata approvata pochi giorni fa in consiglio all’unanimità e prevede un regolamento che disciplinerà regole e norme per formare la graduatoria. 50 sono i posti disponibili, i bimbi disabili avranno sempre accesso, priorità ai residenti a Sanluri e infine a quelli dei comuni dei distretti socio sanitari di Guspini e Sanluri.