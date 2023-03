Sanluri, 100 euro agli studenti di terza media e superiori per incentivarli allo studio

Pubblicata la graduatoria degli incentivi comunali al merito scolastico, “una delle misure più belle che abbiamo attivato: si tratta di un premio a ogni studente con una certa media.

Sono state presentate 83 domande. Azioni vere per i giovani, in una regione dove la dispersione scolastica è ancora troppo alta e quasi nessun comune mette in campo una iniziativa simile per combattere questa piaga”.

Un investimento annuale quello dell’amministrazione Urpi per incentivare i giovani allo studio “e a stare a scuola: crediamo che sia un programma molto importante, le vere iniziative concrete per questi giovani. Stare a scuola è il modo migliore per crescere meglio e con consapevolezza e noi premiamo chi sceglie di proseguire gli studi e impegnarsi”.