Sanità: verso riapertura Pronto soccorso Cto Iglesias - Sardegna

L'emergenza sanitaria nel Sulcis è vicina a una soluzione, almeno per quanto riguarda il Pronto soccorso del Cto di Iglesias, chiuso ormai da un mese, che potrebbe riaprire il 13 agosto. E' quanto emerge dopo la lunga seduta della commissione Sanità durante la quale sono stati ascoltati la dg della Asl del Sulcis-Iglesiente Giuliana Campus, i sindaci di Iglesias e Carbonia, Mauro Usai e Pietro Morittu, e le segreterie territoriali dei sindacati confederali.

La chiusura del Pronto soccorso risale a quando quattro medici sono andati in malattia, una volta rientrati però il reparto non è stato riaperto. Ora la dg farà un ordine di servizio dove chiederà alle figure equipollenti i medici di pronto soccorso di mettersi a disposizione per la copertura dei turni. "Non siamo usciti dall'Aula prima di vedere copia dell'ordine di servizio", ha spiegato Usai.



Fonte: Ansa Sardegna