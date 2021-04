“Sanità, un mondo alla rovescia che crea altre diseguaglianze”

Capisco che potrei correre il rischio del monotematismo riprendendo ancora una volta i gravosi problemi di una sanità “in panne”. Ma rilevare la gravità della condizione sanitaria e operarne una pubblica denuncia è un necessario dovere, per evidenziare il malessere e richiedere in modo deciso il ripristino di un servizio sanitario degno di un paese civile. E se ciò lo si propone alla stampa e ai mass media diviene un fatto doveroso, affinché l’opinione pubblica venga informata, attraverso una libera e adeguata stampa che oltre informare forma la coscienza civile.

È scioccante assistere a una negata salute pubblica con pronto soccorso semi-aperti, privi perfino di servizi igienici. Non si parli poi delle corsie dei vari reparti, con carenza di medici, di infermieri e di OSS. Ma il meglio lo danno le sale operatorie, dove per queste e altre carenze, vedi Oristano, non si riesce a programmare se non un intervento per settimana, al di là di urgenze, necessità e operatività.

Ormai sono mesi che i titoli della stampa enunciano la gravità e la crisi della sanità in Sardegna e soprattutto nelle zone interne, crisi che colpisce con maggiore virulenza nella provincia di Oristano. Fermo restando il fatto che si sia varata a suo tempo una “cosiddetta” riforma sanitaria sballata nei suoi equilibri, incapace di offrire servizi e di diffonderli nei territori, specialmente in quelli più deboli e privi di risorse.

