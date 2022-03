Sanità, trasporti e servizi pubblici: tre obiettivi per la Cisl pensionati a Oristano

Oristano Solidarietà all’Ucraina nella giornata dell’insediamento del consiglio direttivo Solidarietà al popolo ucraino martoriato dalla guerra: Salvatore Usai, segretario provinciale della Cisl pensionati di Oristano, ha aperto così la riunione di insediamento del Consiglio direttivo. Sul palco insieme alla bandiera dell’Italia e a quella dell’Unione europea c’era quella azzurro-gialla dell’Ucraina. All’incontro, presieduta dal segretario generale territoriale Alessandro Perisci, ha preso parte anche il segretario regionale Fnp Alessandro Farina. Nel suo discorso, Usai ha illustrato gli obiettivi programmatici del Consiglio e della segretaria, formata da Laura Bozzo e da Giancarlo Olia, che contraddistingueranno il lavoro a sostegno degli oltre cinquemila pensionati della Cisl in provincia di Oristano. Il segretario provinciale ha annunciato fra l’altro la donazione di una “panchina rossa” al Comune di Oristano, per tenere viva l’attenzione sul tema della violenza di genere. Tra gli obiettivi principali del seindacato la battaglia per la sanità, una delle piaghe che affligge in modo particolare l’Oristanese, a causa della carenza del personale e del depotenziamento di reparti e strutture nei presidi ospedalieri. “Sarà questo uno degli impegni prioritari della segreteria”, ha spiegato Usai, “la sanità riguarda tutti, non solo la parte debole della popolazione come i pensionati. La prossima settimana incontreremo il nuovo direttore generale della Asl di Oristano, Angelo Serusi, al quale denunceremo le lacune presentando anche delle proposte”.

L’impegno della federazione dei pensionati è quello di affrontare anche gli altri problemi che affiggono l’Oristanese, dai trasporti ai servizi pubblici. Tra gli obiettivi immediati c’è poi la distribuzione sul territorio dei servizi della Fnp. “Attualmente abbiamo nove sedi periferiche”, ha aggiunto il segretario provinciale, “l’obiettivo è quello di aprire una sede in ogni comune, per garantire l’assistenza e i servizi a un maggiore numero di persone e per essere un punto di riferimento dei nostri pensionati, limitando i disagi dovuti alle distanze”. Salvatore Usai ha anche sottolineato il potenziamento dei sistemi informatici, quanto mai importanti in tutti i settori, annunciando l’ingresso della Fnp sui social, da Facebook a Instagram. Il segretario ha inoltre evidenziato che si sta programmando una convenzione con diversi negozi che garantiranno sconti ai pensionati. Il segretario provinciale Alessandro Perdisci e il segretario regionale della Fnp Alessandro Farina hanno infine ricordato gli impegni programmatici della Cisl nell’imminente futuro, con la probabile crisi economica e gli effetti sul Pil della guerra in Ucraina.

