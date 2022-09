Sanità: svolta green per il Policlinico Sassarese - Sardegna

Con un investimento di circa 1,5 milioni di euro il Policlinico Sassarese rinnova l'edificio di viale Italia imprimendo una svolta green all'intera struttura. Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riaqualificazione delle facciate, con anche la realizzazione di un polo tecnologico che prevede l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Interventi che proseguiranno fino alla fine dell'anno.

"È intenzione della proprietà restituire alla città di Sassari l'eleganza originaria delle facciate del Policlinico riportandole allo stato più vicino possibile a quello originario. Gli intonaci esterni saranno completamente revisionati e trattati con materiali che, pur mantenendone l'aspetto originario, avranno la durevolezza e l'affidabilità degli interventi moderni", spiega Vincenzo Dettori, direttore amministrativo della clinica privata.

Il costo per il rifacimento delle facciate si aggira intorno ai 500 mila euro, mentre il resto dell'investimento previsto sarà utilizzato per realizzare il polo tecnologico e l'installazione di un impianto per la produzione di elettricità tramite pannelli fotovoltaici sulla copertura, compresa la realizzazione una nuova e moderna cabina elettrica di trasformazione su via Sardegna. Questa rappresenta la prima parte del polo tecnologico che sarà completato nel giro di qualche mese con la sezione per la di produzione di calore. Il riscaldamento del fabbricato del Policlinico sarà così alimentato da un sistema moderno ed efficiente basato su pompe di calore elettriche, che manderanno definitivamente in pensione gli attuali sistemi a combustibile fossile.

