“Certo i problemi non mancano, me ne sono stati segnalati più di uno”, prosegue Stelo: “una rete stradale inadeguata che necessita di grandi interventi infrastrutturali, precondizione indispensabile per il rilancio di luoghi dalle mille potenzialità attrattive, ma che purtroppo scontano un eccessivo isolamento che non consente loro di competere con un mercato turistico sempre più globale, pandemia a parte. Inoltre, una sanità territoriale in notevoli difficoltà, che penalizza tutta la popolazione, ma soprattutto i più fragili, i più bisognosi e gli anziani”.

Promessa manutenuta, dunque. Il bilancio, tuttavia, è in chiaroscuro: “Ho scoperto una terra bellissima, comunità e paesi molto diversi fra loro e a tratti unici, piccole realtà ricche di storia e di valori culturali e ambientali, luoghi in cui è forte lo spirito identitario e il senso di comunità”, dice il prefetto.

Emergenza sanitaria, rete stradale carente e situazione economica complessa. Sono le maggiori problematiche riscontrate in provincia di Oristano dal prefetto Fabrizio Stelo, che – a meno di un anno dal suo insediamento – ha concluso la visita in tutti e 78 i comuni e conosciuto le diverse realtà territoriali.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail