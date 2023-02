Sanità: si allontana costruzione nuovo ospedale di Sassari - Sardegna

La costruzione del nuovo ospedale di Sassari può aspettare. L'assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, partecipando alla seduta del Consiglio comunale di Sassari dedicata alla sanità, ha precisato che la nuova struttura non è fra le priorità della Regione. "La situazione dell'ospedale di Sassari è fra le più critiche e bisogna pensare a una struttura nuova, adeguata. Ma una nuova costruzione non è una mia priorità. Decidiamo insieme dove farlo, ma per me la priorità è dare un medico a chi non ce l'ha. Poi potremo parlare di edilizia".

Il contratto per la costruzione del nuovo ospedale a Sassari, nell'area sanitaria di viale San Pietro, era stato firmato il 20 dicembre 2017 tra l'Aou sassarese e il raggruppamento di imprese cui era stato aggiudicato l'appalto da 71 milioni di euro per progettazione ed esecuzione dei lavori.

Quel progetto è diventato un oggetto misterioso: non si sa se e dove sarà realizzato. E anche per il sindaco di Sassari, Nanni Campus, non è una priorità: "Parlare del nuovo ospedale a Sassari con tutto quello che succede nelle strutture periferiche di tutta la Sardegna mi sembra inopportuno. Quello che invece chiedo all'assessore è di mantenere la disponibilità al dialogo e al confronto che ha dimostrato oggi venendo qui in Consiglio comunale".

Rispondendo alla raffica di domande dei consiglieri comunali, Doria è ritornato sull'argomento ospedale per una precisazione: "Non è che io non voglia fare il nuovo ospedale, io vorrei firmare il bando prima di andarmene, ma le priorità al momento sono altre".



