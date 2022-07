Sanità

Diverse inziative in Consiglio regionale per chiedere conto a Solinas e Nieddu della situazione critica



La sanità sarda è in codice rosso. È la denuncia dei consiglieri regionali del gruppo consiliare Liberi e Uguali Sardigna – Articolo 1 – Demos – Possibile, che stamane hanno fatto il punto della situazione e illustrato le proprie proposte. Per Eugenio Lai, Laura Caddeo, Daniele Cocco e Maria Laura Orrù, pur nelle difficoltà legate alla pandemia non ancora sconfitta, “assistiamo ogni giorno a un crollo nel livello di assistenza sanitaria garantita ai cittadini. In questo quadro sconfortante, le cui responsabilità non possono in alcun modo essere imputate al personale sanitario che da due anni lavora in condizioni difficilissime, l’unico cenno di vita della Regione arriva dalle parole rassicuranti ma inesorabilmente vuote che il presidente della Regione Christian Solinas e l’assessore della Sanità Mario Nieddu elargiscono in ogni occasione con rinnovato sforzo di fantasia”.

“La sanità non è di destra o sinistra ma interessa tutti e in questi mesi ci siamo sempre impegnati per fare un’opposizione costruttiva, che desse un contributo: oggi però siamo al punto di non ritorno”, hanno affermato i consiglieri del gruppo LADP. “L’assessore Nieddu”, hanno detto durante la conferenza stampa, “venga in aula a spiegare al Consiglio regionale quali sono le famose richieste che avrebbe presentato al Ministero della Salute e perché la Regione non abbia ancora programmato e speso i fondi a disposizione: per esempio, i quasi 30 milioni di euro per l’abbattimento delle liste di attesa e il miliardo di euro del Pnrr per gli interventi di edilizia sanitaria. Siamo al punto di non ritorno, ma i vertici della Regione sembrano vivere su un altro pianeta rispetto ai cittadini”.

Lai, Caddeo, Cocco e Orrù hanno ricordato le chiusure e gli accorpamenti dei reparti in quasi tutti gli ospedali dell’isola, i problemi del San Francesco di Nuoro e del Marino di Alghero, la complicata situazione del personale sanitario del Pronto soccorso del San Martino di Oristano, le chiusure dei Pronto soccorso del Cto di Iglesias e di Isili, le guardie mediche turistiche praticamente assenti in tutto il territorio, le difficoltà a trovare medici di base per molti paesi dell’interno dell’isola, solo per restare alle notizie delle ultime settimane.

Sono due le interrogazioni presentate a Solinas e Nieddu sull’argomento, che si aggiungono alle tante presentate in questi anni. In una, prima firmataria Maria Laura Orrù, si chiede conto a presidente e assessore di un episodio avvenuto nei giorni scorsi: l’Arnas “Brotzu” di Cagliari, nonostante la richiesta di intervento urgente da parte del Pronto soccorso di Olbia, ha rifiutato di prendere in carico un paziente in gravi condizioni, poi trasportato, tramite il servizio di elisoccorso e dopo ore di attesa, all’ospedale di Sassari”, con grave pericolo per la sua vita. “Il rifiuto della presa in carico di un paziente da parte della più grande struttura specialistica della Sardegna (Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione), in cui sono presenti due equipe specializzate in chirurgia addominale e in chirurgia toracica”, si legge nel documento, “costituisce un fatto gravissimo che non può essere tollerato, specialmente se richiesto in condizioni di emergenza-urgenza. Non si capisce perché non sia stata ancora attivata la rete chirurgica regionale”.

Nella seconda, primo firmatario Daniele Cocco, si sollecitano presidente della Regione e assessore regionale della Salute a procedere urgentemente con l’approvazione gli atti aziendali e alla designazione dei componenti del collegio sindacale delle Asl. “Si tratta di due mancanze gravi che si ripercuotono sull’operatività delle aziende e sulle prestazioni erogate ai cittadini”, hanno detto, sottolineando che l’atto aziendale delle Asl è “uno strumento necessario la cui mancanza pregiudica la piena attività prevista dalla riforma del 2020 e comporta enormi difficoltà nella gestione ordinaria delle stesse”. Il collegio sindacale, hanno fatto presente, è “l’organo collegiale di vigilanza e controllo interno sull’attività dell’Azienda sanitaria, la cui assenza mette a rischio la regolarità amministrativa, finanziaria e contabile”.

Infine, una proposta di legge (primo firmatario Daniele Cocco) per modificare la legge del 2020 sulla riforma e riorganizzazione del sistema sanitario regionale eliminando ritardi e incertezze nell’assegnazione del personale alle aziende sanitarie. Il testo propone di togliere all’Azienda regionale della salute (Ares) “le funzioni centralizzate in materia di gestione delle procedure di selezione e concorso del personale del Servizio sanitario regionale e di attribuire alle Aziende socio-sanitarie locali la possibilità di procedere autonomamente, anche in assenza di delega da parte di Ares, in modo che selezioni e prese di servizio siano più rapide”.

Hanno invitato la Regione a cambiare marcia anche i Progressisti, guidati dal presidente Francesco Agus e dal vicepresidente Diego Loi. “La sanità è in crisi in tutta la Sardegna”, si legge in una nota diffusa dal gruppo di opposizione, “si tratta di un fatto ormai innegabile che viene denunciato quotidianamente dalle associazioni di pazienti, dagli operatori sanitari, dai sindacati e dai rappresentanti di tutte le forze politiche, maggioranza compresa. In un momento come questo da cittadini ci si augurerebbe che chi ha il dovere di governare l’isola prendesse seriamente in considerazione queste segnalazioni. La risposta di chi dirige la sanità regionale è invece la difesa d’ufficio ad uso e consumo della campagna elettorale appena iniziata. Le dichiarazioni rilasciate in questi giorni secondo cui il nostro sistema sanitario sarebbe in netto miglioramento sono grottesche. Se non ci fosse in gioco la salute di tutti ci sarebbe da ridere per il modo sgraziato e ridicolo con cui si attua la tecnica del ribaltamento della realtà secondo cui i medici che denunciano le imperizie e gli errori diventano i veri colpevoli”.

“È imbarazzante per le istituzioni regionali leggere che ancora una volta non ci sia chiarezza sui dati che descrivono lo stato di funzionamento della sanità regionale. Ancora più sgradevole”, prosegue la nota dei Progressisti, “è il tono sprezzante con cui oggi l’assessore mortifica le associazioni di rappresentanza dei medici dichiarando numeri che non trovano corrispondenza nella realtà. Se è vero, come dice, che i medici sono aumentati, come è possibile che buona parte dei Pronto soccorso dell’isola siano stati chiusi e quelli ancora aperti, soprattutto a Sassari e a Cagliari, non riescano ad accogliere dignitosamente i pazienti perché carenti di personale per curarli? Come è possibile che all’Arnas Brotzu di Cagliari siano bloccati i ricoveri in buona parte dei reparti? In una nota interna diffusa ieri si comunica la totale assenza di posti letto nei reparti di medicina d’urgenza, medicina generale, gastroenterologia e nei due reparti di ortopedia e traumatologia. Una situazione che denota una situazione ormai fuori controllo”.

Tra le situazioni di grande emergenza segnalate dal gruppo di minoranza c’è anche Oristano. “Non si tratta di un caso circoscritto a Cagliari. Prendiamo ad esempio i reparti di Ortopedia e Traumatologia: da Olbia a Nuoro, da Oristano fino al Sud Sardegna, non è possibile trovare un posto letto disponibile anche a causa dei ritardi nel portare a termine operazioni di routine. E, ancora, in che modo si può giustificare la crisi dei centri trasfusionali che rende la vita impossibile ai talassemici e ritarda operazioni chirurgiche anche urgenti? Su questi e su altri temi”, scrivono i consiglieri regionali Progressisti, “il tempo dedicato da chi oggi governa per la ricerca di scuse, alibi e capri espiatori è di gran lunga superiore rispetto al tempo utilizzato per trovare soluzioni. È chiaro, a fronte di questi dati, come il racconto di chi oggi amministra la Regione faccia a pugni con la realtà amara dei fatti”.

“L’assessore e il suo presidente, sempre impegnato in altri luoghi e su altri temi, farebbero meglio a evitare la mistificazione della realtà e la polemica costante con chi invece meriterebbe ascolto. In particolare”, conclude la nota, “con le organizzazioni dei lavoratori della sanità che, unanimemente ormai, chiedono un cambio di passo prima che il tracollo sia irreversibile. Serve un esame serio ed è urgente che questo venga portato alla discussione del Consiglio regionale. L’assessore presenti i dati e faccia chiarezza sulle cifre reali del personale sanitario in servizio. Presenti in Consiglio regionale un esame dettagliato e adeguato sullo stato della sanità e del suo personale. O in alternativa presenti le sue dimissioni: non è giusto che la sanità sarda, dopo questi anni difficile, debba sopportare anche il peso della loro campagna elettorale”.

Martedì, 26 luglio 2022

