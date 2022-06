Sanità salata a Cagliari: “Un’angiografia a 362 euro e una risonanza urgente a 400, impossibile curarsi”

La sanità salata a Cagliari, dove paghi per essere visitato in tempi rapidi ma, senza soldi, devi fare il segno della croce. Nella lunga inchiesta di Casteddu Online spuntano anche casi di priorità urgenti che, però, non trovano il giusto spazio. C’è chi ha problemi intestinali, certificati dall’ospedale, ma per una risonanza magnetica o sborsa cifre assurde o attende che si liberi, chissà quando, un posto. Oppure, c’è chi convive con un’aneurisma all’aorta e scopre che, pagando, può essere sottoposta ad un’angiografia la prossima settimana. Se si aspettano i tempi comunicati dal Cup dell’Assl, invece, si fa prima a peggiorare. Marcello A., 58 anni, cagliaritano, è riuscito dopo molta fatica e stress a trovare un posto al Santissima Trinità per il prossimo ventuno giugno: “Su richiesta del Policlinico di Monserrato devo fare una risonanza magnetica con e senza contrasto. Priorità urgente, va fatta entro dieci giorni per l’Assl non ha nessun posto libero. Alla fine, il Cup mi ha prenotato in un ambulatorio privato alla Marina”. Ma non è andata bene, anzi: “I reagenti non vengono rimborsati dalla stessa Assl, per fare l’esame avrei dovuto pagare 400 euro, una cifra fuori dal mondo. Mi sono dovuto arrangiare, riuscendo a trovare uno spazio a Is Mirrionis. E nessuno, dico nessuno, mi ha spiegato perchè mi sarei dovuto accollare tutte le spese. Nemmeno chi, dallo studio medico, mi ha chiamato due giorni prima per la conferma definitiva dell’appuntamento”.

E va decisamente peggio a Giuseppina Lampis, 58 anni, di Capoterra: “Sto cercando dal 16 maggio, chiamando tutti i giorni il Cup, di effettuare una angiografia al torace e all’addome con mezzo di contrasto perché ho un aneurisma dell’aorta e un sospetto aneurisma all’aorta addominale. La ricetta ha la priorità, essendo urgente, e la risposta che ottengo è quella di richiamare ogni giorno per vedere se si libera un posto”, spiega la donna. “Chiamo ogni giorno da quasi un mese, mattina e sera, ma senza riuscire ad ottenere uno spazio per effettuare questo esame così tanto importante. Ho provato a chiamare per effettuare lo stesso esame privatamente sempre in convenzione e per tutto il 2022 non ci sono posti, se però voglio farla al costo di 362 euro, trovo libero anche per la prossima settimana”.