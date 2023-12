Sanità, Quartu ritorna capofila del Plus: in futuro la Diabetologia e il Marino ospedale di comunità

Quartu ritorna capofila del Plus del Parteolla, dopo tre anni di gestione del Comune di Dolianova la terza città sarda torna ad essere l’ente che coordinerà a livello territoriale i livelli essenziali di assistenza e di tutela dei diritti della popolazione per quanto riguarda gli aspetti sanitari e sociali. L’annuncio l’ha dato in Aula l’assessore alle Politiche sociali, Marco Camboni: “Prevediamo anche di aprire un centro famiglia e istituire un punto unico di accesso per le persone fragili”. Il sindaco Graziano Milia osserva che si tratta di “una bella notizia per tutta la città”. E, in parallelo, vanno avanti altri due grossi progetti. Uno è quasi alle battute finali e riguarda il trasferimento della Diabetologia dal Brotzu a via Bizet. L’accordo con l’Ats è già stato fatto mesi fa e prevede l’utilizzo della struttura, in comodato d’uso, per venti anni. All’ospedale si andrà quindi solo per i casi gravi.

L’altra partita sanitaria riguarda l’utilizzo del vecchio Marino come ospedale di comunità, principalmente per Quartu e, parallelamente, per tutto il sud Sardegna. Risalgono a maggio 2022 le ultime dichiarazioni dei vertici dell’Asl e della stessa amministrazione comunale. La trasformazione dell’ospedale era prevista dalla Giunta regionale nella bozza del piano socio sanitario, si tratta solo di completare l’iter. Anche perchè il finanziamento è già realtà.