Sanità pubblica e diritto alla salute, assemblea con i partiti di centrosinistra a Terralba

Terralba

Lunedì interverranno diversi consiglieri regionali e il deputato Pd Silvio Lai

“Lo stato di salute della sanità in Sardegna con focus nel Terralbese”: questo il tema dell’incontro organizzato dal centrosinistra sardo per fare il punto sulle politiche sociali e sanitarie dell’attuale Giunta regionale e sui progetti futuri per garantire il diritto alla salute.

L’appuntamento è per lunedì 3 luglio alle 18,30 nel teatro comunale di Terralba. Con il coordinamento di Roberto Marongiu, rappresentante del PD terralbese, interverranno i rappresentanti di diversi partiti oggi all’opposizione in Regione.

Prenderanno la parola Gabriele Espis, consigliere comunale di “Insieme per Terralba”, e i consiglieri regionali Gianfranco Ganau (Partito Democratico), Francesco Agus (Progressisti), Eugenio Lai (Alleanza Europa Verde – Sinistra – Possibile), e Alessandro Solinas (Movimento 5 Stelle). Seguirà un dibattito.

L’intervento di chiusura sarà affidato al deputato PD Silvio Lai. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i cittadini e alle associazioni del Terralbese.

Venerdì, 30 giugno 2023

