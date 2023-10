“Sanità pubblica allo sfascio per favorire quella privata e le lobby di affaristi in Sardegna”

Oristano

Dura presa di posizione del responsabile di Sinistra Futura, Bruno Palmas

“Le vicissitudini della sanità oristanese degli ultimi giorni sono solo uno spicchio, per quanto grave, dei problemi del Sistema sanitario sardo. La sanità sarda sta affondando inesorabilmente, il personale sanitario non ce la fa più, ma l’assessore e i direttori generali restano tranquillamente a galla! Del resto, loro possono curarsi comunque, i sardi non sempre”.

Con queste parole Bruno Palmas, responsabile regionale per la sanità di Sinistra Futura, commenta la situazione degradata della sanità sarda, alla luce delle continue denunce che arrivano dai cittadini su quello che lo stesso Palmas indica come “disastro assistenziale in atto”.

“Da anni stiamo assistendo al progressivo impoverimento dei servizi sanitari in tutte le Asl della Sardegna, con una devastante ricaduta sulla salute dei sardi, e di quelli più emarginati in particolare. Gli ospedali sono al collasso, i pronto soccorso invasi da malati che non sanno dove sbattere la testa, la medicina di famiglia allo sbando, le guardie mediche chiuse, la prevenzione – prosegue Palmas – del tutto inesistente, la sanità territoriale distrutta, la medicina del lavoro decapitata (per questo parlano i morti su lavoro)”.

Il responsabile sanità di Sinistra Futura non risparmia stoccate e attacca ancora: “Tutto questo a chi giova? Se questa giunta regionale non produce soluzioni adeguate è evidente che dietro ci sia un disegno chiaro: la sostituzione del sistema sanitario pubblico, frutto di lotte e di battaglie di civiltà, con un esteso e ramificato sistema di sanità privata che garantisca lauti guadagni alle lobby degli affaristi in Sardegna.”.

Bruno Palmas prosegue inoltre ricordando come la indisponibilità dei servizi si traduca direttamente in un impoverimento delle persone che hanno bisogno di curarsi, perché “tirare fuori i soldi per le visite mediche oggi significa fare una scelta dura e difficile, diventare più poveri o essere più malati. O magari entrambe le cose”.

“Nelle prossime settimane”, conclude Palmas, “si verificherà un ulteriore profondo scadimento di molti servizi assistenziali, ma all’assessore e ai direttori generali di questo centro destra insensibile e rapace sembra non importare nulla di tutto questo. Noi abbiamo soluzioni concrete pronte per il domani, ma oggi chiediamo ai cittadini un moto di ribellione: a fora’ sa tirannia!”.

Domenica, 29 ottobre 2023