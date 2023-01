Sanità: Pronto Soccorso di Ozieri riapre anche la notte - Sardegna

(ANSA) - OZIERI, 13 GEN - In seguito al rientro in servizio di alcuni dirigenti medici, da domenica 15 gennaio, il Pronto Soccorso dell'Ospedale "Segni" di Ozieri riprenderà la sua attività notturna.

Nelle giornate di venerdì e sabato - fa sapere la Asl di Sassari - il servizio di Pronto soccorso di Ozieri verrà garantito dalle ore 8 alle 20, mentre da domenica prossima, con la ripresa del servizio alle 8, il servizio non subirà interruzioni nelle ore notturne.

La riapertura è stata resa possibile grazie al rientro anticipato di un operatore, mentre si stanno completando le operazioni di presa di servizio del personale a tempo indeterminato di nuova assunzione, come da delibera n. 15 del 11.01.2023. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna