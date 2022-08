Sanità: presto 105 nuovi posti letto in Rsa Asl Nuoro - Sardegna

E' stata avviata la procedura per 105 nuovi posti letto in Rsa, rispetto agli attuali 40, nel territorio della Asl 3 di Nuoro. Saranno tutti dislocati nella moderna struttura di Macomer. Lo ha annunciato il direttore generale dell'azienda socio sanitaria, Paolo Cannas, in occasione di un incontro con il sindaco di Nuoro Andrea Soddu e alcuni consiglieri regionali espressi dal Nuorese.

"Si tratta di una soluzione che rilancia il servizio sul territorio - ha spiegato il dg - perché permetterebbe di ridurre considerevolmente tutti quei ricoveri impropri di pazienti anziani cronici, non acuti, soprattutto nei reparti di Medicina e di Geriatria, da sempre congestionati per questo motivo".

Il confronto si è allargato al San Francesco per rivendicare il suo ruolo di ospedale Dea di primo livello con tutte le specialità costruite nel corso del tempo. Per ottenerlo è stato ribadito lo sforzo affinché i reparti abbiano il giusto dimensionamento e le risorse adeguate per poter operare in serenità. L'incontro è terminato con la richiesta condivisa di un intervento, anche politico, per cercare di far passare il principio del giusto dimensionamento del personale in proporzione con altre realtà sanitarie regionali.

Fonte: Ansa Sardegna