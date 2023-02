Sanità penitenziaria: due reparti a Sassari e Cagliari, ma c’è ancora tanto da fare

Oristano

Quadro preoccupante emerso dal convegno promosso da Sdr e Camera penale di Oristano

Le criticità e specificità della sanità penitenziaria in Sardegna sono state al centro dell’interessante incontro che si è tenuto sabato scorso a Oristano, per iniziativa della Camera Penale di Oristano e dell’Associazione Socialismo Diritti e Riforme, da sempre impegnata a dare voce ai diritti degli ultimi e, in particolare, dei cittadini reclusi. Tra i presenti all’iniziativa l’assessore regionale alla Sanità Carlo Doria e dirigenti, operatori e medici impegnati in diversi istituti di detenzione in Sardegna. Dai diversi interventi è emerso un quadro dell’assistenza sanitaria in carcere non dissimile da quello della assistenza sanitaria pubblica, caratterizzato in Sardegna da gravi carenze.

L’insufficiente dotazione di personale sanitario nelle carceri sarde, le difficoltà ad accedere alle necessarie cure specialistiche e ricoveri, le liste d’attesa sterminate si sommano, nei servizi dedicati ai cittadini privati della libertà, ad una organizzazione della sanità sarda che non tiene in alcun conto delle specificità di questo tipo di pazienti. Da qui la necessità, richiamata da diversi interventi, di individuare strumenti, procedure e misure organizzative riservate alla popolazione penitenziaria, caratterizzata da una particolare fragilità insieme a un’ alta incidenza di malattie psichiatriche e di tossicodipendenze.

Dopo i saluti del presidente dell’Ordine degli avvocati Enrico Meloni, Rosaria Manconi, presidente della Camera Penale di Oristano ha sottolineato come quello della sanità penitenziaria sia un tema di grande attualità ancor più dopo i recenti casi legati all’arresto di Matteo Messina Denaro e alla protesta dell’anarchico Alfredo Cospito. Maria Grazia Caligaris, rappresentante dell’Associazione Socialismo Diritti e Riforme, nell’introdurre i lavori dell’incontro ha proposto all’assessore alla Sanità Carlo Doria di prevedere anche una rappresentanza della sua associazione nell’osservatorio per la sanità penitenziaria, che opera all’interno dell’assessorato e ha segnalato i gravi ritardi nelle convocazioni delle commissioni che devono valutare le richieste di riconoscimento di invalidità civile.

L’assessore Carlo Doria ha ricordato la grave carenza di personale medico in tutta la sanità sarda e ha riferito come, per garantire i ricoveri dei pazienti reclusi, sia stata avviata la realizzazione di un reparto dedicato al settimo piano del Santissima Annunziata di Sassari, che avrà ingresso e ascensore dedicato, garantendo le necessarie misure di sicurezza. Un altro reparto analogo si pensa di realizzarlo all’interno dell’ospedale Brotzu, dove sono disponibili però pochi spazi.

Secondo l’assessore, inoltre, per far fronte alle carenze di personale sanitario all’interno delle case di reclusione si dovrà intervenire attraverso incentivi economici. Strumento che si intende utilizzare anche per fronteggiare le difficoltà della medicina territoriale e ospedaliera, come spiega nell’intervista che pubblichiamo qui sotto.

Claudia Porcu, responsabile per l’assessorato alla Sanità della medicina territoriale, all’interno della quale opera quella penitenziaria, ha ricordato come sia necessario un aggiornamento delle Linee Guida dell’assistenza penitenziaria, che risalgono al 2017, prima quindi dello sciogliemento dell’ATS e la creazione delle 11 aziende sanitarie. A suo avviso è necessario prevedere un accordo integrativo regionale che affronti anche la posizione del personale sanitario impegnati all’interno delle carceri .

Lo psichiatra Riccardo Curreli, ha illustrato il funzionamento della Rems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza ) di Capoterra, di cui è responsabile. Un servizio che ha sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari e che in Sardegna ospita 16 detenuti. Curreli ha segnalato alcuni vantaggi di questo servizio ma anche alcune criticità. Come il limite massimo di tempo imposto ai ricoveri. Curreli ha anche segnalato l’insufficiente dotazione di posti letto che determina lunghe liste d’attesa, per di più “attualmente gestite in ordine cronologico e non per codice di gravità come si fa nei punto soccorso e come sarebbe invece auspicabile”, ha spiegato Curreli.

Da Marco Porcu, direttore della Casa Circondariale di Cagliari e Lanusei e della Casa di Reclusione di Isili è arrivata una approfondita e ampia analisi delle maggiori criticità della condizione sanitaria dei detenuti. Un osservatorio privilegiato il suo con la responsabilità di 540 carcerati, dei quali 20 donne, 40 nella sezione di Alta Sicurezza e circa 100 extracomunitari con le loro comprensibili barriere culturali e linguistiche. Porcu ha segnalato tra l’altro le gravi carenze dell’assistenza psichiatrica a fronte dell’incremento di patologie psichiatriche tra i detenuti; il frequente avvicendamento tra operatori sanitari; la necessità di disporre di una cartella sanitaria informatica con la possibilità di condividere le informazioni di tipo sanitario tra i diversi operatori che hanno rapporti con i detenuti, un canale di prenotazioni con una percentuale di disponibilità certa da dedicare alle persone ristrette, una formazione del personale medico che tenga conto della specificità dell’ambito in cui devono operare. Da Porcu anche la proposta “di istituire all’interno delle Asl un ufficio amministrativo che si occupi di tutti gi adempimenti burocratici legati alle necessità di documentazione sanitaria del detenuti”.

La garante regionale per i diritti dei detenuti Irene Testa, appena insediatasi, dal canto suo ha annunciato di voler proseguire le visite degli istituti di pena dell’isola, iniziate con l’accesso al Carcere minorile di Quartucciu, di cui Testa ha denunciato le inaccettabili condizioni strutturali.

Luciano Fei, Responsabile medico della Casa Circondariale Cagliari e dell’Istituto dei Minori ha sottolineato la specificità dell’utenza rappresentata dai cittadini reclusi, che utilizzano spesso la salute come strumento per “uscire ” dal carcere. Secondo Fei quindi occorre una opportuna formazione per fare il medico penitenziario. Carenti inoltre secondo Fei la dermatologia e l’otorinolaringoiatria temporaneamente del tutto assenti in attesa di assegnazione. Per quanto riguarda l’odontoiatria il dentista ha solo 18 ore settimanali. Operano però dei volontari della Caritas. Altro problema emerso è quello di un solo psichiatra.

E’ intervenuta, infine, Donatella Gallistru, esperta di informatica sanitaria che ha illustrato l’iter di creazione della cartella sanitaria. Nel dibattito sono intervenuti Raffaele Murtas, in rappresentanza del Sappe, sindacato della polizia penitenziaria, Roberto Pisano, medico del carcere di Massama, Paolo Mocci, garante dei detenuti di Oristano e Laura Caddeo consigliera regionale del gruppo Possibile.