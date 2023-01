Sanità: ospedale Lanusei nuovi macchinari in sale operatorie - Sardegna

Due sono già in funzione, il terzo lo sarà prestissimo. Si tratta di 3 ventilatori meccanici per anestesia di ultimissima generazione che sono recentemente arrivati all'ospedale N.S. della Mercede di Lanusei. I nuovi macchinari andranno a migliorare notevolmente la qualità e la sicurezza degli interventi chirurgici del reparto di Anestesia del presidio ospedaliero ogliastrino.

"Stiamo parlando di 3 workstation di anestesia, tra i modelli più recenti e avanzati presenti sul mercato - spiega Francesco Loddo, direttore della struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell'ospedale lanuseino - in particolare servono a monitorare ed erogare l'anestesia nei pazienti durante gli interventi chirurgici". I 3 nuovi arrivi aiuteranno ad alzare notevolmente la qualità degli interventi chirurgici, anche in termini di sicurezza.

Per il prossimo futuro al Nostra Signora della Mercede arriverà una nuova Tac destinata al reparto di Radiologia.

