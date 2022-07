Sanità: Nuoro, nuovi spazi per Oculistica e Neurochirurgia - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 13 LUG - I pazienti esterni che si riversano quotidianamente nelle corsie dei reparti di Oculistica e Neurochirurgia dell'ospedale San Francesco di Nuoro, saranno accolti in ambulatori al primo piano, decongestionando così le corsie dei due reparti al sesto piano del nosocomio barbaricino.

Il trasferimento degli ambulatori è imminente, ma c'è anche l'impegno per investimenti infrastrutturali e tecnologici visto che i due servizi rientrano nei cantieri sbloccati col Project financing.

Novità annunciate oggi dal Direttore generale della Asl di Nuoro, Paolo Cannas:" Si tratta di soddisfare quelle che sono le necessità contingenti di due reparti che ospitano altrettante eccellenze di questo ospedale - spiega - E' mia intenzione ridurre i disagi ai cittadini e rendere più efficienti le strutture: una volta che sarà operativa la piattaforma ambulatoriale che stiamo predisponendo al piano primo, i pazienti esterni che sostano in attesa nei corridoi dei reparti saranno solo un lontano ricordo".

Le due unità operative ospitate al sesto piano rappresentano due importanti realtà della sanità nuorese: Oculistica ha una forte attrattività anche per pazienti extra Asl che arrivano dall'Ogliastra, dalla Gallura e dall'Oristanese, mentre Neurochirurgia, negli ultimi anni si è trasformata in una "semi-intensiva" per pazienti che hanno bisogno costante di monitoraggio. "Un servizio che potrà essere assicurato con la ristrutturazione del reparto e il rinnovo dell'apparato tecnologico come i monitor e altri macchinari", ha concluso Cannas (ANSA).



