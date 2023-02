Sanità: numero unico 112 è operativo in tutta l'Isola - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 28 FEB - Da oggi tutti i cittadini sardi e i turisti hanno come unico riferimento, per qualsiasi emergenza, il Numero Unico Europeo 112. Questa mattina l'ultima attivazione nei Distretti telefonici 070, 0781, nel Cagliaritano e nel Sulcis Iglesiente.

La Centrale Unica di Risposta di Sassari ha iniziato a filtrare le chiamate di soccorso e di emergenza provenienti dal Sud Sardegna. "Con la completa copertura del Numero Unico Europeo su tutta l'Isola - dichiara l'assessore regionale della Sanità, Carlo Doria - abbiamo raggiunto un traguardo importante, rispettando le tappe e il cronoprogramma che avevamo fissato. Un risultato che è stato possibile raggiungere grazie al lavoro in sinergia con l'Areus e tutte le istituzioni coinvolte. Parliamo di un servizio moderno, in grado di geolocalizzare l'utente e con un supporto multilingua, che non riguarda solo la sanità, ma la gestione dell'emergenza a tutto campo".

Il passaggio al 112, iniziato lo scorso 29 novembre da Olbia, è proseguito il 31 gennaio con l'attivazione del servizio a Sassari e Macomer e il 14 febbraio nei distretti di Nuoro, Oristano e Ogliastra.

Positivi i riscontri del nuovo sistema registrati finora sulla rete di emergenza urgenza, soprattutto nella localizzazione e nell'azione di filtro. Lo confermano i dati registrati sino a ieri: delle 28mila chiamate ricevute dalla CUR di Sassari in questi primi tre mesi, 14mila sono risultate appropriate (con un notevole sgravio sulle centrali di secondo livello).

L'operatore tecnico di Sala operativa codifica la richiesta di soccorso o di emergenza e immediatamente attiva le centrali di secondo livello del 118, forze dell'ordine, carabinieri, vigili del fuoco e Capitaneria, trasferendo in pochi secondi dettagli e posizione precisa del chiamante. (ANSA).



