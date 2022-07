Un dolore fortissimo al petto e difficoltà a respirare. L’arrivo al pronto soccorso dell’ospedale di Olbia, le verifiche e la scoperta: ernia un’ernia di Bochdalek, l’intervento chirurgico è indispensabile e urgente. Ma un uomo che si è ritrovato l’ernia salita sino quasi al cuore ha rischiato di morire per colpa di rimpalli tra vari ospedali. Come riporta La Nuova Sardegna, dal Brotzu hanno risposto picche: un intervento simile può essere fatto nel più grande ospedale sardo, ma da Cagliari arriva il no. Il trasporto sarebbe stato fatto con l’elisoccorso, vista la gravità della situazione, ma non è stato possibile. Un rifiuto, forse motivato dall’indisponibilità dei medici cagliaritani, che ha mandato in tilt i loro colleghi olbiesi.

Alla fine, dopo ore di telefonate e di verifiche, il trasporto salvavita, via cielo, all’ospedale di Sassari. Lì, ad attendere il paziente, grave, i chirurghi: a Cagliari, dove le equipe sono addirittura due, una specializzata in chirurgia addominale e l’altra in chirurgia toracica, è stato impossibile effettuare il delicatissimo intervento.

L'articolo Sanità nel caos, paziente rischia la morte a Olbia e Cagliari dice no all’intervento proviene da Casteddu On line.