Sanità, Luigi Tedeschi è il nuovo presidente del Distretto di Oristano

Oristano

Eletto dall’assemblea dei sindaci. Il vice sarà Basilio Patta

Il sindaco di San Vero Milis, Luigi Tedeschi, è il nuovo presidente del Comitato di distretto sanitario di Oristano. Lo ha eletto, con 15 preferenze, l’assemblea dei sindaci del distretto, riunita questa mattina nella sala consiliare del Comune di Oristano.

Nella votazione il sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, ha ottenuto 8 voti.

Alla vicepresidenza è stata eletto il sindaco di Samugheo, Basilio Patta.

Subito dopo l’elezione, il neo presidente Tedeschi ha sottolineato “l’importanza dell’unità dei sindaci nell’azione a difesa della sanità. È nostro compito fare sintesi rispetto alle richieste del territorio, in un momento in cui occorrono soluzioni straordinarie per problemi straordinari, e tra questi quello più grave, l’assenza di medici di medicina generale nei territori”.

Lunedì, 20 marzo 2022