Sanità: Lapia, poteri straordinari per superare emergenza - Sardegna

(ANSA) - NUORO, 24 MAG - La decretazione dello stato d'emergenza del sistema sanitario regionale sardo e il conferimento di poteri straordinari alla Giunta regionale che possano garantire un più ampio spazio di manovra per colmare le profonde carenze della rete ospedaliera e indirizzare in modo strategico l'espletamento dei concorsi per l'assunzione di nuovi medici. Questa la richiesta della deputata del Centro Democratico Mara Lapia al sottosegretario alla Sanità Andrea Costa. La parlamentare ha incontrato oggi l'esponente del governo Draghi. Con lei, l'assessore della Sanità Mario Nieddu.

"Un confronto molto costruttivo - spiega Lapia - poiché con l'assessore Nieddu abbiamo avuto la possibilità di rappresentare a Costa le reali necessità della Sardegna. La prima problematica da risolvere, con estrema urgenza, è la carenza dei medici: una drammatica situazione che nelle prossime settimane rischia di decretare, ad esempio, la chiusura del reparto di Radiologia dell'ospedale "San Francesco" di Nuoro. Un epilogo che potrebbe significare la definitiva chiusura del presidio ospedaliero".

Quello di cui bisogna prendere contezza, prosegue la parlamentare, "è che la nostra regione si trova in un vero e proprio stato di emergenza sanitaria, al pari di quanto accaduto con la pandemia da Covid-19: abbiamo dunque la necessità che ci vengano forniti gli strumenti per rendere flessibile il nostro sistema sanitario e sostenibile da un punto di vista operativo, potenziando la sanità territoriale e rendendo operativi al massimo i reparti nevralgici dei nostri ospedali. In questo senso - conclude la deputata - sono assolutamente fiduciosa che la collaborazione tra le istituzioni, ed in questo ringrazio l'assessore Nieddu, diventi prezioso e fondamentale".

Costa, da parte sua, ha garantito il massimo coinvolgimento del governo per fornire nelle prossime settimane una risposta a queste esigenze. (ANSA).



