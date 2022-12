Sanità: la Asl di Sassari approva l'atto aziendale - Sardegna

Via libera della Asl di Sassari all'Atto aziendale, che prevede nuove strutture sanitarie per gli ospedali di Alghero e Ozieri.

Il documento, approvato dalla dirigenza della Asl sassarese, dopo avere sentito la Conferenza Territoriale Sanitaria e Socio Sanitaria, ora è stato inviato alla Regione per la ratifica definitiva. "Il motore di cambiamento su cui si basa il nuovo atto aziendale è la istituzione di strutture assistenziali forti e inedite che saranno interfaccia tra l'Azienda, la popolazione e gli assistiti, i Comuni e gli Enti del territorio", dichiara il direttore generale della Asl n. 1 Flavio Sensi, che ha illustrato i contenuti dell'Atto aziendale alla Conferenza. "Oltre alla missione, alla strategia, sono state inserite le figure e le strutture che vanno a formare l'Azienda nel suo complesso, andando a decentrare l'assistenza, portandola quanto più vicino alle persone. L'attuale carenza di medici non esclude l'istituzione di nuove strutture", ha detto Sensi.

In questa ottica sono previste nuove strutture sanitarie per gli ospedali di Alghero e Ozieri, "per consentire ai due presidi di acquisire una importante forza erogatrice di servizi", precisa Sensi. Altra novità saranno i Dipartimenti di gestione, amministrazione e di governance dell'Azienda, "che rendono la Asl autonoma e rafforzata, non solo rispetto al superamento fallimentare del modello dell'Ats Sardegna, ma anche rispetto alla gestione delle Asl esistenti sino al 2016", conclude il direttore generale.

Fonte: Ansa Sardegna