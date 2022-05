La Sardegna avrà quattro nuovi ospedali e il primo sarà costruito su un terreno pubblico, nell’ex Agrario, a Sassari. Ad annunciarlo, nel corso del convegno medico dedicato alla post pandemia, all’Università, con il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, è il presidente della Regione Christian Solinas. La delibera decisiva sarà portata in Giunta entro il mese di maggio, salvo imprevisti. E le prime ruspe, come spiegato dal presidente della Regione nel suo intervento di poco più di mezz’ora, arriveranno proprio nel capoluogo turritano: “Sarà il primo su cui delibereremo” e, per velocizzare tutta la pratica, l’intenzione è di realizzarlo in un’area pubblica e quella dell’ex Agrario, inoltre, si trova in una posizione centrale. Della realizzazione di nuovi ospedali nell’Isola di parla già da tempo: non è la prima volta che Solinas parla di nuovi ospedali.

Già ad agosto 2019 il presidente sardo aveva detto che l’intento era di avere una nuova struttura sanitaria, pubblica, anche a Cagliari,per che prenda parte dei posti letto del Santissima Trinità e del Brotzu ma che, contemporanea, sia un ospedale moderno, con nuovi posti letto a disposizione dei pazienti. Nei prossimi giorni, a delibera approvata, se ne saprà di più.

