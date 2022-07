Sanità: ispezione dei Nas al San Francesco di Nuoro - Sardegna

Carenza di medici, turni del personale massacranti e reparti in sofferenza al San Francesco di Nuoro. Una situazione che oggi ha portato i carabinieri del Nas, sollecitati dalla parlamentare Mala Lapia (Cd), ad una visita ispettiva nelle corsie dell'ospedale.

"I Nas stanno verificando i turni e i riposi del personale medico e sanitario che lavora nei reparti di Geriatria, Medicina, Nefro-Dialisi e nel Pronto soccorso - ha spiegato la parlamentare - In quest'ultimo reparto sono rimasti in servizio appena tre medici, nonostante nelle ultime 24 ore ci siano stati 78 accessi. Un paziente è stato ricoverato in codice giallo il 13 luglio, stamattina era ancora lì, con lui altri 35 pazienti in attesa di essere visitati e come se non bastasse oggi è stato chiuso anche il reparto di Ortopedia".

L' imminente chiusura del Pronto soccorso, annunciata nei giorni scorsi proprio dalla deputata, è stata però esclusa dal manager della Asl di Nuoro Paolo Cannas. "Qui la situazione resta drammatica - ribadisce l'esponente del Centro democratico-: oggi ci sono solo due medici, di cui uno specializzando e uno specialista non strutturato e domani il reparto rimarrà aperto solo perché l'Aou di Sassari ci presta un professionista". E sugli eccessivi carichi di lavoro la deputata osserva: "Con i Nas abbiamo verificato che ci sono degli sforamenti con turni che superano le 18 ore. Una condizione che non garantisce la sicurezza per operatori e pazienti che spesso sono ricoverati negli anditi. Nel reparto Dialisi abbiamo trovato pazienti fragili, trapiantati e immunodepressi, ricoverati in pericolosa promiscuità con altri malati che addirittura attendono il tampone molecolare. Tutto questo - conclude - sta avvenendo nel silenzio della Regione che, sollecitata più volte, non ha mai risposto con atti concreti".

