Oristano

L’assistenza domiciliare affidata a privati. Novità in ospedale

Lo stato di emergenza della sanità in provincia di Oristano ha raggiunto una gravità tale da avere ormai i connotati della drammaticità e il nuovo piano predisposto dall’Asl non basta a superare questo stato di cose. In sintesi è questo il risultato emerso dalla Conferenza socio sanitaria della provincia, l’assemblea dei sindaci, riunita stasera a Oristano sotto la presidenza del sindaco della città Massimiliano Sanna, per esaminare appunto l’atto aziendale presentato dal direttore dell’Asl Angelo Serusi. Undici i voti a favore, tre quelli contrari, ma ben diciannove gli astenuti, tra i quali anche diversi esponenti del centrodestra.

Cosa dice il piano. Diverse le novità indicate nell’atto aziendale, ma anche diverse le conferme. Eccone alcune, cominciando dall’ospedale San Martino di Oristano. Scompare il progetto di creazione del reparto di oculistica. Appare il progetto per la creazione dei reparti di neurologia, otorino, emodinamica ed endoscopia.

Negli ospedali di Bosa e Ghilarza prevista una cosiddetta chirurgia settimanale: il paziente viene ricoverato il lunedì, sottoposto a intervento chirurgico ed entro il venerdì successivo deve essere dimesso.

Per quanto riguarda i servizi di assistenza quello dell’Adi, che ha svolto un grande lavoro sul territorio, dovrebbe essere dato ad esterni, con ricorso quindi ai privati.

La cosiddetta Casa della salute originariamente prevista a San Vero Milis, viene spostata a Tramatza.

Non si comprende bene che fine faccia il Centro Alzheimer.

Le voci contro. Quella del sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi è stata una voce critica. “L’astensione sta a significare che pur apprezzando la disponibilità del direttore Serusi, nell’Atto non ci sono le risposte ai gravissimi problemi che la sanità sta vivendo nel territorio della provincia di Oristano. Non c’è una sola parola ad esempio sul problema dei medici di famiglia, che mancano in tanti paesi. Non si parla dell’infermiere di comunità che aiuterebbe ad alleviare questo problema. Non si spiega che il 70% del tempo dedicato da questi medici nell’espletamento delle loro funzioni riguarda l’evasione di procedure burocratiche”.

Le voci a favore. Il sindaco di Ruinas Gianni Tatti, neo consigliere regionale di Fratelli d’Italia è uno degli amministrarori che ha votato a favore: “Perchè nell’atto aziendale ci sono aspetti migliorativi dello scenario attuale. Penso ad esempio ai nuovi reparti per l’ospedale di Oristano. Certo la situazione della sanità nel territorio è drammatica e l’ho ripetuto anche questa sera. Non ho condiviso la scelta dei colleghi sindaci che si sono astenuti”.

Il Comitato per il diritto alla salute. Dopo le polemiche dei mesi scorsi, quando si erano chiuse le porte, stavolta il Comitato per il diritto alla salute era presente con una rappresentanza alla Conferenza socio sanitaria della provincia.

“Quella che si è notata è stata la scarsa partecipazione dei sindaci della provincia”, spiega la referente del Comitato Maria Carmela Marras, “erano presenti meno della metà”.

“Nonostante il parere non vincolante rispetto all’approvazione o meno dell’atto aziendale, riteniamo che si sia persa una buona occasione per mandare un messaggio politico a chi governa la Regione. Tutti i sindaci, tranne quelli di Paulilatino Domenico Gallus e di Ghilarza Stefano Licheri che hanno decantato le “previsioni” di miglioramento della situazione sanitaria, hanno espresso grosse perplessità e parlato delle difficolta che i loro cittadini vivono ogni giorno con la mancanza dei medici di base, dell’assistenza ospedaliera, delle visite specialistiche”.