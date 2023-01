Sanità: donati 13 materassi da decubito per pazienti Businco - Sardegna

Sono stati consegnati oggi, alla presenza della direttrice generale dell'Arnas Brotzu Agnese Foddis, 13 materassi da decubito destinati ai pazienti ricoverati nei reparti di Oncologia medica e di Chirurgia toracica dell'ospedale Businco di Cagliari.

La donazione è stata possibile grazie alla generosità della famiglia di Valentino Melis, malato oncologico scomparso prematuramente a 33 anni. L'anno scorso la famiglia di Valentino, in collaborazione con l'associazione Salute Donna onlus, in occasione di un memorial per ricordare il giovane, ha raccolto la somma necessaria per l'acquisto dei materassi.

Alla cerimonia di consegna erano presenti, tra gli altri, i familiari del giovane e la responsabile per la Sardegna dell'associazione Salute Donna onlus, Rita Grazietti.

Alla mamma e al fratello del 33enne Agnese Foddis ha rivolto parole di riconoscenza: "Alla famiglia del giovane Valentino, all'associazione Salute Donna e a tutte le volontarie va il mio sincero ringraziamento. Pur in un momento di grande dolore, ha proseguito la Foddis, la famiglia ha trovato la forza di rivolgere un pensiero agli altri pazienti che affrontano la stessa malattia che si è portata via il loro giovane familiare.

Questi materassi andranno ad alleviare in parte le sofferenze dei pazienti ricoverati nel nostro ospedale. Per questo non posso che essere riconoscente per la sensibilità dimostrata".



Fonte: Ansa Sardegna