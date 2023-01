“Da stasera alle 20 fino a domani mattina il Pronto soccorso dell’ospedale Segni di Ozieri resterà chiuso. Per la notte dell’Epifania migliaia di cittadini dovranno quindi sperare di non avere alcun tipo di incidente o di avere perfette condizioni di salute cure perché la grave carenza di personale ha messo i sigilli anche all’ennesima struttura del territorio del Nord Sardegna. E se qualcuno dovesse sentirsi male alle 20.15, come dovrebbe comportarsi?”

“Stiamo assistendo alla morte del servizio sanitario pubblico. La chiusura notturna di un Pronto soccorso che serve un territorio così vasto – denuncia Desirè Manca (M5s) – è assolutamente vergognosa e intollerabile. Come dovranno comportarsi i cittadini in caso di urgenza?”

“Ma soprattutto la Regione come intende intervenire per scongiurare il verificarsi di episodi gravi o di vere e proprie tragedie? Verrà attivato un servizio straordinario e immediato di elisoccorso per il trasporto dei pazienti verso gli altri presidi del territorio? Oppure i pazienti saranno costretti a recarsi al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari già sufficientemente affollato e in affanno durante tutto l’anno?

Questo l’intervento della consigliera regionale del M5s Desirè Manca che denuncia la notizia della chiusura dell’ospedale Segni.

L'articolo Sanità disastro, in Sardegna vietato ammalarsi di notte: anche a Ozieri pronto soccorso sbarrato proviene da Casteddu On line.