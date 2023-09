Sanità digitale e sicurezza del paziente nel percorso delle cure: nuove sfide per l’Asl di Oristano

Temi trattati anche dalla lezione magistrale della professoressa Fidelia Cascini, medico legale dell’Università Sacro Cuore del Policlinico Gemelli di Roma, ma anche delegata per l’Italia a Bruxelles per la sanità digitale, con una grande esperienza nella materia del rischio clinico. “La sicurezza delle cure è una parte fondamentale della qualità delle cure”, ha detto la professoressa Cascini, “una parte di assistenza sanitaria non solo doverosa e dovuta, ma anche importante per minimizzare i costi che derivano da difetti di organizzazione, sprechi e conseguenze negative, dannose per i pazienti. Abbiamo ancora livelli troppo elevati di incidenti sanitari che potrebbero essere evitati. Su questo bisogna intervenire presto e bene”.

“La sicurezza e la qualità sono essenziali per il miglioramento del sistema sanitario”, ha affermato il dottor Puggioni. “Temi che oggi devono essere affrontati con uno spirito nuovo e con una metodologia nuova, con un approccio più globale a tutta l’azienda e all’ospedale nel suo complesso. Il fine è sempre quello di venire incontro al paziente, che deve rimanere al centro della nostra attenzione, il centro dei processi assistenziali, rendendo i percorsi dei pazienti più sicuri, con una qualità dei servizi maggiore anche per i familiari”.

“Il tema odierno riguardante il coinvolgimento attivo dei pazienti e dei familiari nella sicurezza dell’assistenza e delle cure nella Asl di Oristano ha già avuto un riscontro diretto con l’attivazione dell’ospedale di comunità di Ghilarza, luogo nel quale si sperimenta non solo il coinvolgimento del paziente e del suo caregiver nel percorso di assistenza e cura, ma altresì quello con i medici di medicina generale”. Lo ha detto il direttore generale della Asl 5 di Oristano, Angelo Maria Serusi, introducendo l’incontro di formazione riservato al personale sanitario dell’azienda, nella sala convegni dell’ospedale San Martino di Oristano, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza del paziente.

Maria Grazia Fichicelli, coordinatrice territoriale per la provincia di Oristano di Cittadinanzattiva, ha aggiunto: “Il paziente deve essere parte attiva nelle cure, un co-attore con i professionisti e le istituzioni. È importante il ruolo di tramite fra istituzione e cittadino, ruolo che può essere svolto dal paziente, da un familiare o da un’associazione per mettere a fuoco alcune regole spesso dimenticate, come l’igiene delle mani, la sanificazione delle strutture e una corretta organizzazione attorno allo stesso percorso di cure”.

Il primo impegno ufficiale della nuova struttura del Risk management è stato descritto come un traguardo importante per la Asl 5 anche dal direttore sanitario Antonio Maria Pinna e dalla direttrice amministrativa Rosalba Muscas. La formazione del personale e la qualità dei servizi sono le linee guida della nuova Struttura semplice dipartimentale su qualità e formazione permanente.

“Non si deve nascondere la polvere sotto il tappeto”, ha aggiunto il dg Serusi. “Anche in caso di incidenti occorre essere trasparenti e fornire un’adeguata comunicazione. Così come tutta la comunicazione della nostra azienda sanitaria deve essere improntata alla chiarezza e alla trasparenza, anche per essere più vicini ai cittadini”.

Il territorio della Asl 5 di Oristano comprende da 88 comuni, una popolazione di 152.000 abitanti e diverse zone interne periferiche. Per l’azienda sanitaria oristanese – si legge in una nota diffusa dalla Asl – è importante scommettere sulla sanità digitale e la telemedicina. Lo ha ricordato la professoressa Cascini: “La telemedicina è importante per l’assistenza di pazienti con cronicità che possono essere gestite anche a casa dello stesso paziente. La telemedicina è proprio una forma di erogazione di prestazioni sanitarie di prossimità, cercando di accorciare le distanze fra professionista e paziente. Non è sostitutiva del rapporto personale fra medico e paziente, perché deve sempre seguire una valutazione clinica e un piano assistenziale individuale, ma può far sentire i pazienti più seguiti attraverso sistemi di monitoraggio e valutazione dei parametri vitali, che possono consentire di riconoscere in tempo la riacutizzazione di una patologia”.

Il pomeriggio si è concluso con un incontro destinato al pubblico nella sala consiliare del Comune di Oristano, ancora con interventi della professoressa Fidelia Cascini e di Maria Grazia Fichicelli.

Giovedì, 21 settembre 2023