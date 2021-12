Accreditato come vicino all’area del Psd’Az, Angelo Maria Serusi in passato è stato dirigente amministrativo dell’Assl di Nuoro. In precedenza ha ricoperto l’incarico di vice segretario generale dell’Amministrazione provinciale di Nuoro. Per una decina d’anni è stato segretario comunale a Gavoi, Ollolai e Lula e ancora prima è stato segretario generale del Consorzio B.I.M. Taloro, a Gavoi, e Consorzio Govossai, a Nuoro.

La scheda. Angelo Maria Serusi, nuovo direttore dell’Assl di Oristano, ha 63 anni ed è originario di Gavoi. Laureato in giurisprudenza all’Università di Cagliari, arriva da Nuoro, dove sta ricoprendo l’incarico di direttore generale dell’Areus, l’Azienda urgenze che coordina l’attività del servizio 118 in tutta la Sardegna. Dell’Areus è già stato direttore amministrativo.

Alla guida dell’Ares, l’Azienda regionale della salute che assumerà alcune delle funzioni centralizzate dell’Ats, come la gestione del personale e della committenza, la Giunta ha indicato Annamaria Tomasella, mentre per quanto riguarda le otto Aziende socio-sanitarie locali i manager nominati dall’esecutivo sardo sono: Flavio Sensi (Asl 1, Sassari); Marcello Acciaro (Asl 2, Gallura); Paolo Cannas (Asl 3, Nuoro); Luigi Cugia (Asl 4, Ogliastra); Angelo Maria Serusi (Asl 5, Oristano); Giorgio Carboni (Asl 6, Medio Campidano); Giuliana Campus (Asl 7, Sulcis); Marcello Tidore (Asl 8, Cagliari).

La Giunta regionale ha nominato in piena notte i direttori generali che da domani guideranno le aziende sanitarie nel nuovo assetto definito dalla legge regionale numero 24 del 2020, mettendo così fine alla gestione commissariale necessaria per l’attuazione del processo di riforma del sistema sanitario della Sardegna.

Angelo Maria Serusi

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a