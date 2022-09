Sanità: Asl Oristano ricerca quattro medici di famiglia - Sardegna

(ANSA) - ORISTANO, 13 SET - La Asl di Oristano, attraverso la Struttura di Medicina Convenzionata dell'Ares, ha pubblicato quattro avvisi per l'attribuzione di altrettanti incarichi provvisori di assistenza primaria. La novità più rilevante è che, se non si dovesse riuscire ad assegnare l'incarico entro i termini previsti dall'avviso, i bandi resteranno aperti: i medici interessati potranno presentare la domanda fino a che l'incarico non venga affidato.

"Abbiamo richiesto l'inserimento di questa clausola - spiega il Direttore generale della Asl 5 di Oristano Angelo Serusi - per ampliare il ventaglio di possibilità e dare l'opportunità di partecipare a tutti i medici, non appena maturati i requisiti, senza che sia necessario attendere la pubblicazione di un nuovo bando. Allo stesso tempo, la Asl di Oristano potrà acquisire più agilmente e rapidamente i nuovi professionisti che, in qualunque momento, volessero dare la propria disponibilità, in modo da destinarli immediatamente alle sedi scoperte - continua - Considerata la difficoltà a reperire medici di famiglia e l'urgenza di garantire ai cittadini l'assistenza sanitaria di base, non possiamo e non vogliamo permetterci lungaggini burocratiche: appena abbiamo una disponibilità professionale, dobbiamo essere in grado di reclutarla".

Dei quattro bandi in pubblicazione, il primo riguarda l'ambito territoriale del distretto di Oristano, che comprende i comuni di Bauladu, Milis, Narbolia, San Vero Milis, Tramatza e Zeddiani; il secondo interessa l'ambito territoriale 1.2 sempre del distretto di Oristano (comuni di Baratili San Pietro, Cabras, Nurachi e Riola Sardo); il terzo riguarda l'ambito 3.1 del distretto di Ales-Terralba (comuni di Arborea, Marrubiu, San Nicolò d'Arcidano, Terralba e Uras). I tre incarichi hanno la durata di un anno e sono comunque validi all'individuazione del medico titolare. Il quarto avviso è finalizzato a una sostituzione di quattro mesi (o comunque fino al rientro del titolare) nell'ambito 2.3 del distretto di Ghilarza-Bosa (comuni di Bonarcado, Paulilatino, Santu Lussurgiu e Seneghe). (ANSA).



