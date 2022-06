Sanità: Asl Cagliari, arrivano 12 nuovi medici di famiglia - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 21 GIU - Dodici nuovi medici e pediatri in campo per garantire l'assistenza primaria a famiglie e bambini dei comuni del territorio. Il direttore generale della Asl di Cagliari, Marcelo Tidore, ha firmato le delibere pubblicate sull'albo pretorio del nuovo sito della Asl di Cagliari per assegnare gli incarichi di titolarità di assistenza primaria e di pediatria a dodici professionisti che prenderanno subito servizio con l'obiettivo di assicurare i livelli essenziali di assistenza e scongiurare l'interruzione delle prestazioni sanitarie.

"Stiamo lavorando per dare risposte agli abitanti dei comuni rimasti senza assistenza e garantire, così la presenza di medici e pediatri in grado di dare risposte immediate ai cittadini - commenta Tidore -. A seguito delle procedure svolte da Ares Sardegna, al fine di garantire la tempestività dell'azione amministrativa, abbiamo deciso di assumere le delibere di nomina dei nuovi medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta da assegnare al territorio, nella speranza di dare un contributo alla risoluzione dei problemi nell'assistenza sanitaria dei cittadini che risiedono nei comuni della provincia di Cagliari".

Per l'esattezza sono 8 i nuovi medici di medicina generale e 4 i nuovi pediatri di libera scelta che assumeranno l'incarico a Escolca, Assemini, Cagliari, Selargius, Decimomannu, Uta, Settimo San Pietro, Barrali e Maracalagonis. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna