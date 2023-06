Sanità: arrivano nuovi primari in ospedali di Nuoro - Sardegna

Dopo i tre primari nominati nei giorni scorsi all'ospedale San Francesco di Nuoro - in Cardiologia Pronto Soccorso e Chirurgia d'urgenza - altri due nuovi dirigenti medici si apprestano a prendere servizio in altrettanti ruoli vacanti: si tratta di Maria Cristina Monni che guiderà la Pneumologia e di Salvatore Zaru nuovo dirigente del reparto di Medicina.

Un passo in avanti della sanità nuorese dove da troppo tempo i cinque reparti erano retti da medici facenti funzioni. "Siamo lieti di aver confermato la direzione della Pneumologia dell'Ospedale Zonchello alla dottoressa Maria Cristina Monni, stimata professionista che ha già guidato il reparto come facente funzioni - ha detto il manager della Asl nuorese Giorgio Cannas - al tempo stesso diamo il benvenuto al dottor Salvatore Zaru, vincitore della analoga procedura di selezione per il conferimento di un incarico quinquennale. Nel frattempo, come già confermato dall'assessore Carlo Doria, va avanti spedito il crono-programma per investire nel personale sanitario attraverso nuove procedure di selezione e recruiting per completare i primariati con incarico".

Sono 14 i bandi di concorso pubblicati o di imminente pubblicazione dalla Asl di Nuoro, Ares Sardegna e Aou di Sassari per il conferimento di altrettanti incarichi quinquennali da direttore di Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare, Neurochirurgia, Ematologia, Neurologia-Stroke Unit, Anatomia Patologica, Urologia e Geriatria. A queste va aggiunta la selezione pubblica, che scadrà il prossimo 16 giugno per dirigente medico Chirurgo, da destinare al Presidio Ospedaliero "San Camillo" di Sorgono.

Di prossima pubblicazione sono anche i bandi per altri sette dirigenti medici e sono in corso diverse procedure concorsuali per medici destinati a Ematologia, Oncologia, Dermatologia, Radioterapia oncologica, Urologia, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Patologia clinica, Medicina trasfusionale.

Fonte: Ansa Sardegna