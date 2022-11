Sanità: Ares, al via programmazione Fesr 2021/27 per le Asl - Sardegna

E' stata presentata dall'Ares Sardegna agli uffici dell'Assessorato regionale della Direzione Generale della Sanità, per l'approvazione finale, la ricognizione conclusiva relativa alla programmazione dei fondi comunitari PR FESR 2021/27, sulla base dei fabbisogni rilevati nelle otto Aziende sanitarie locali dell'Isola.

Il fabbisogno proposto prevede il rinnovo di tecnologie a medio e alto impatto che non risultavano inseribili nell'ambito dei finanziamenti del Pnrr e per le quali i fondi comunitari costituiscono una grande opportunità per tutte le Aziende del Ssr. Con riferimento all'area critica, "sono state previste diverse centrali di monitoraggio dei reparti di Terapia Intensiva, Terapia Intensiva Coronarica e Stroke Unit, oltre che il rinnovo di alcune attrezzature di sala operatoria, come le colonne per endoscopia chirurgica e i tavoli operatori - spiega Barbara Podda, direttrice della SC Ingegneria Clinica di Ares Sardegna -. La nuova programmazione è complementare al programma di rinnovo del parco tecnologico delle sale operatorie che, proprio in questi mesi, sta trovando attuazione con la sostituzione in tutte le Asl della Sardegna di 44 apparecchi per anestesia di alta fascia".

Si tratta di sostituzioni che l'Ares ha accelerato a conclusione di un iter di gara complesso legato ad un progetto di economia circolare sostenibile denominato "Metodologia IAT per la valutazione della sostituzione e della riallocazione delle tecnologie: caso di studio su ambito regionale - apparecchi per anestesia" elaborato dall'ing. Martina Balloccu e dall'ing.

Carla Meloni vincitrici di un premio nazionale. Il progetto prevede, tra le altre cose, la sostituzione e la possibilità di riallocazione delle tecnologie in ambito regionale o nei Paesi in via di sviluppo. I primi cinque moderni apparecchi per anestesia sono stati resi operativi ad inizio anno ad Alghero e Ozieri, nel corso dell'estate a Cagliari e ora finalmente risultano in arrivo, nelle prossime settimane, ulteriori 10 apparecchiature a San Gavino, Lanusei, Oristano Nuoro e Olbia.

Nel prossimo anno verranno completate tutte le forniture delle restanti dotazioni che interesseranno anche il Sulcis.



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna