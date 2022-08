Ad Alghero programmi di screening oncologici, offerti gratuitamente dalla Regione, alle donne di età compresa tra 25 e 69 anni. Nei giorni scorsi il sindaco Mario Conoci ha incontrato a Porta Terra il direttore del distretto, Antonio Genovesi, il quale ha illustrato l'andamento delle attività che hanno sviluppato buoni numeri e che stanno riscuotendo un crescente favore tra le donne, le cui fasce di età riguardano gli screening. C'è tuttavia di un buon margine di incremento sulle fruizioni degli esami gratuiti, che ora possono contare su un nuovo poliambulatorio.

Gli esami vengono eseguiti solamente su appuntamento con prenotazione presso la segreteria organizzativa del centro screening chiamando il numero verde 800.663355, attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, e il martedì anche dalle 15 alle 16.30.

Sono due gli esami che vengono svolti: lo screening del tumore della mammella (mammografia offerta gratuitamente ogni due anni) destinato alle donne di età compresa tra 50 e 69 anni; e lo screening del tumore del collo dell'utero (pap test "striscio", offerto gratuitamente ogni tre anni) dedicato alle donne tra i 25 e i 64 anni.



Fonte: Ansa Sardegna

