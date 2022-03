Oristano

La nomina decisa dal direttore dell’Asl Serusi

L’Asl di Oristano ha deciso di attivare un Ufficio per l’Integrazione tra Ospedale e Territorio. Lo ha costituito con una apposita delibera il direttore generale Angelo Serusi. A dirigerlo è stato chiamato Alessandro Baccoli, chirurgo, fino all’anno scorso commissario della Asl del Medio Campidano.

Secondo quanto disposto dal direttore Serusi, l’Ufficio avrà “funzioni di raccordo tra le due macro aree aziendali, in termini sia di verifica di una coerente offerta di servizi sanitari in rapporto ai reali bisogni degli utenti, sia in termini di proposte tese a svilupparne i contenuti” e un ruolo di supporto delle attività della Direzione Aziendale.

Nella nuova veste Baccoli ha già rappresentato ieri la Asl di Oristano nel corso di un incontro dedicato alla gestione degli arrivi di profughi ucraini che si è tenuto al Comune di Oristano.

Alla nuova unità organizzativa, l’unica attualmente costituita in una Asl della Sardegna, il direttore Serusi ha attribuito una serie di competenze che vanno dal “coordinamento funzionale delle attività socio-sanitarie ad alta integrazione sanitaria/socio-sanitaria/sociale per l’omogeneità dell’attuazione delle strategie aziendali in materia” alla promozione della “collaborazione tra le aree territoriali, sia tra l’ambito territoriale ed ospedaliero“.

In particolare il dirigente Alessandro Baccoli dovrà “collaborare con le Direzioni di Distretto, con le Direzioni di Presidio ospedaliero e la Direzione Sanitaria Aziendale”.

Da ricordare però che a circa tre mesi dal varo della Asl di Oristano, risulta ancora vacante l’incarico di direttore sanitario del presidio ospedaliero del San Martino. Una figura a cui spetta un importante ruolo di direzione e coordinamento dell’attività dei vari settori ospedalieri, e che, tra l’altro, deve sovrintendere e vigilare sull’operato dei cosiddetti “medici in affitto” assegnati al Pronto Soccorso.

Un ruolo ricoperto fino all’anno scorso ad interim dal dottor Sergio Pili, ma rimasto scoperto, dopo la sua nomina a direttore sanitario della Asl del Medio Campidano.

Il dottor Alessandro Baccoli, in seguito al nuovo incarico, non opererà più all’interno del reparto di chirurgia del San Martino ma, sulla base di un accordo della Asl di Oristano con la Asl del Medio Campidano, eserciterà la sua professione di chirurgo all’ospedale di San Gavino dove sarà impegnato per 10 ore alla settimana.

A Baccoli l’Asl di Oristano riconoscerà un compenso economico “parametrato agli obiettivi assegnati nell’ambito del processo di budget e alla durata effettiva dell’incarico, mediante apposita retribuzione di risultato, a valere sui fondi dell’area della Dirigenza Medica Sanitaria”.

La delibera della sua nomina rimanda a un successivo provvedimento con cui saranno assegnati al suo ufficio obiettivi da perseguire e un numero adeguato di risorse umane sulle quali contare.

