Sanità, al Brotzu vincono i sindacalisti della Uil: staccati Fials, Nursing Up e Usb

Alle recenti consultazioni fra i lavoratori dell’Arnas Brotzu per le elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie la Uil-Fpl ha conquistato il primo posto. A darne notizia, con un comunicato, è lo stesso segretario territoriale Attilo Carta: “I risultati sono straordinari sia per il totale dei voti ricevuti, 472 su 1600 votanti pari al 30%, che per le preferenze nei confronti dei candidati, con in testa i segretari Fabio Sanna (218) e Antonina Usala (157 voti), oltre che con l’ottimo rapporto numero di iscritti e preferenze ricevute pari a 1/1,5. Un autentico en plein, eleggendo così nell’assemblea 9 componenti su 30. Risultati che indicano l’efficacia di un collaudato gioco di squadra tra i 40 candidati, e i segretari aziendali, incessantemente impegnati h 24 in un certosino sostegno ai lavoratori dell’Arnas. Tutto ciò con il costante fattivo supporto sia del segretario territoriale Attilio Carta che della segretaria regionale Fulvia Murru, a cui va un particolare ringraziamento. Dopo il buio più totale degli ultimi anni, i lavoratori hanno espresso un’indubbia scelta da che parte stare. Risultati che, naturalmente, ci gratificano ma, contemporaneamente, ci impegnano come non mai, nel garantire il massimo sostegno nei confronti dei lavoratori dell’Arnas sempre più bistrattati e, a fronte dell’immenso impegno professionale profuso, i meno pagati della Sardegna. Con questo spirito la Uil-Fpl, con rinnovato impegno, porterà avanti tutte le questioni ancora irrisolte: trasparenza ed equità amministrativa, efficacia organizzativa, supporto psicologico per lo stress lavorativo anche post pandemico, aggravato dagli organici al limite dell’umana sopportazione, atteggiamenti totalmente disincentivanti, quasi borbonici, nei confronti dei lavoratori, quantunque si spacchino letteralmente le ossa per garantire un’assistenza la più degna possibile ai pazienti sardi e i dubbi non ancora dissipati sulla distribuzione di alcuni fondi contrattuali, a favore di tutti i lavoratori”. Ecco tutti i risultati nell’elenco seguente: SEGGIO “SAN MICHELE”: LISTA N. 1 “NURSING UP” VOTI 186; LISTA N. 2 “USB” VOTI 112; LISTA N. 3 “FSI – USAE” VOTI 72; LISTA N. 4 “FP CGIL” VOTI 88; LISTA N. 5 “NURSIND” VOTI 26; LISTA N. 6 “FIALS” VOTI 264; LISTA N. 7 “CISL FP” VOTI 55; LISTA N. 8 “UIL FPL” VOTI 435. SEGGIO “BUSINCO”: LISTA N. 1 “NURSING UP” VOTI 33; LISTA N. 2 “USB” VOTI 7; LISTA N. 3 “FSI – USAE” VOTI 1; LISTA N. 4 “FP CGIL” VOTI 9; LISTA N. 5 “NURSIND” VOTI 12; LISTA N. 6 “FIALS” VOTI 155; LISTA N. 7 “CISL FP” VOTI 67; LISTA N. 8 “UIL FPL” VOTI 37.

Fonte: Casteddu on line