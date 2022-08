Il laboratorio biologico-molecolare del Servizio di Immunoematologia e Medicina trasfusionale dell'ospedale San Francesco di Nuoro, diretto da Pierpaolo Bitti, ha ricevuto, per il decimo anno consecutivo, l'accreditamento da parte della Federazione europea di Immunogenetica (Efi). Un certificato di qualità che la struttura nuorese condivide con laboratorio di Genetica medica dell'Aou di Cagliari, diretto da Sabrina Giglio.

"Nuoro è il centro di riferimento per il Piano regionale sangue, pertanto tutti i centri trasfusionali sardi utilizzano le prestazioni del nostro laboratorio di biologia molecolare - sottolinea Bitti - L'Efi, ente internazionale che ha sede in Olanda, l' 8 luglio ha mandato i suoi ispettori nel nostro centro, i quali hanno potuto valutare le competenze del personale, le qualità delle apparecchiature e testare una serie di esami di prova, verifiche da cui è emerso lo stato d'eccellenza".

Fonte: Ansa Sardegna

