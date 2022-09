Sanità: a Trinità d'Agultu Casa di comunità, 9/a in Gallura - Sardegna

(ANSA) - OLBIA, 02 SET - Trinità d'Agultu avrà un presidio medico. Qusta mattina il direttore generale della Asl Gallura, Marcello Acciaro, e il sindaco di Trinità d'Agultu e Vignola, Giampiero Carta, hanno firmato l'atto di concessione dell'area su cui sarà costruita la Casa di comunità, una struttura che offrirà agli utenti l'assistenza sanitaria basilare, con la possibilità di sviluppare anche prestazioni specialistiche.

L'area individuata per la costruzione del presidio si estende per circa 1.000 metri quadri nel centro urbano ed è stata acquistata dal Comune per un importo di 100 mila euro.

"Siamo soddisfatti per questo primo, importante passo che consentirà al nostro territorio di potenziare l'offerta di servizi", commenta il sindaco Giampiero Carta. Quella a Trinità d'Agultu, spiega Acciaro, "è una delle nove Case di comunità individuate in Gallura dalla Regione Sardegna, anello di una catena di servizi fondamentali che avranno un impatto positivo sia sui cittadini, sia sui visitatori. In questo modo - sottolinea il dg - si potrà intervenire in una zona che dal punto di vista sanitario soffre di gravi carenze. I tempi di realizzazione della struttura dovrebbero essere rapidi". (ANSA).



