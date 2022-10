Sangue sulle strade sarde, vola fuori strada con la moto: muore il chirurgo Marzio Arras

Drammatico incidente, l’ennesimo, sulle strade della Sardegna. Marzio Arras, sessantotto anni, in pensione da poco tempo, medico chirurgo sin dal 1981 e, nel 2019, diventato dirigente medico a Tempio Pausania, non c’è stato nulla da fare. L’uomo era in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo ed è volato fuori strada. L’impatto, purtroppo, si è rivelato fatale. I carabinieri della stazione di Tempio, arrivati insieme a un’ambulanza del 118, hanno potuto solamente constatare il decesso di Arras. Lo schianto mortale è avvenuto verso le diciassette, cioè quando la strada era ancora illuminata dal sole. Le indagini per stabilire le esatte cause dell’incidente vanno avanti, ma sembra essere escluso il coinvolgimento di altre persone. Marzio Arras ha fatto tutto da solo e, nonostante la rapidità dei soccorsi, è deceduto.