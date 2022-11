Un altro incidente mortale in Sardegna, tra Bono e Amela. Un’automobile è uscita fuori strada, sulla Provinciale 10 del Goceano: a bordo c’erano tre persone. Per una, Paolo Zarra, 31enne di Berchiddeddu, non c’è stato nulla da fare. È stato sbalzato fuori dall’abitacolo con gli altri due occupanti, i soccorsi si sono rivelati inutili. Feriti in modo molto grave e portati dalle ambulanze del 118 all’ospedale di Nuoro gli altri due passeggeri della Volkswagen Golf. Sul posto sono intervenuti il 118, i pompieri e i carabinieri della stazione di Bono, che hanno confermato l’identità della vittima. I militari sono impegnati a svolgere tutti i rilievi utili a comprendere le cause dello schianto avvenuto sulla Provinciale: non risultano altre automobili coinvolte nell’uscita fuori strada che si è purtroppo rivelata fatale per un giovane sardo,

La notizia del decesso di Zarra ha già raggiunto i suoi familiari. La compagna, Alessandra, ha la voce rotta dalla disperazione: “Ho saputo che è lui dal fratello, arrivato sul luogo dell’incidente. Paolo lascia me e una figlia di appena sei mesi, siamo tutti sconvolti”.

