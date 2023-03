Sangue sulle strade sarde, auto contro camion sulla Ss 292: muore un 50enne

È un cinquantenne la vittima del ferrovie schianto avvenuto sulla Ss 292 “Nord Occidentale Sarda”, all’altezza di Riola Sardo. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrati un camion e un’auto al chilometro 115,400. I soccorsi sono stati vani per una delle persone coinvolte, l’altra è stata portata in ospedale con l’elicottero.

Il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Sul posto personale di Anas e forze dell’ordine per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.