Gravissimo incidente sulla Ss 131, nella zona di Sanluri. C’è stato uno schianto tra un’auto e una moto, stando alle primissime ricostruzioni un tamponamento, e ha perso la vita una sessantenne. Il suo compagno, alla guida dello scooter, è stato portato in codice rosso all’ospedale: ha gravi ferite ma non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.

Pesantissimi disagi per i molti automobilisti in transito sulla Statale. In azione polizia e carabinieri.