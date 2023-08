Sangue a Orune sulla festa del paese: ammazzato il 41enne Luca Goddi

Omicidio questa sera a Orune, nel Nuorese. Un uomo di 41 anni, Luca Goddi, è stato freddato con almeno tre colpi di pistola nel centro abitato del paese, sotto il palco dove si stava svolgendo la festa. Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Bitti, mentre da Nuoro sono arrivati i colleghi del Nucleo investigativo del comando provinciale. L’uomo è stato ucciso con alcuni colpi di arma da fuoco, poco dopo le 18, in corso Vittorio Emanuele, in centro paese. Sul posto è intervenuto il medico di base di Orune e l’ambulanza del 118. I soccorritori hanno provato a lungo a rianimare l’uomo ma non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri di Bitti e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Nuoro adesso stanno cercando di ricostruire la dinamica del delitto, capire se possano esserci testimoni che hanno assistito e provare a trovare il responsabile, o capire se dietro il delitto ci sia stato un nucleo di fuoco. La zona è stata transennata per consentire i rilievi.

Quella di oggi in paese era la prima giornata di festa per Su Cossolu, in onore della Beata Vergine della Consolata, nota come Nostra Signora de su Cossolu.