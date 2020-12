Sandro Porcu, sindaco di Villaputzu a Radio Casteddu: “Ora piena luce sulla morte del bimbo”

Dramma al policlinico di Monserrato, il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu intervistato su Radio Casteddu: “Una giornata molto triste per la nostra comunità è stata una tragedia e spero si possa fare luce su questa vicenda. Da quello che mi è stato riferito era già stato ricoverato i giorni scorsi e rimandato a casa, tranquillizzati che il piccolo non aveva nulla, e poi, purtroppo, è deceduto. La tristezza è tanta, le notizie di questi mesi riguardo al covid sono state molto tristi, ci dobbiamo risollevare. Un anno problematico con la speranza che il 2021 sia l’anno della rinascita, della ripartenza”. La natalità nei piccoli comuni sta pressoché scomparendo, “nel 2019 sono state solo14 le nascite a Villaputzu, una situazione allarmante, necessita un supporto dalla regione e dal governo per contrastare lo spopolamento”

