San Vito, schianto fra auto: tra i feriti anche un bimbo di 6 mesi

A provocare l'incidente il conducente di una Golf che è risultato positivo all'alcoltest

SAN VITO. Quattro persone, tra cui un bambino di 6 mesi, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto all'altezza del Km 40,800 della nuova statale 125 in località "su Furconi" nei pressi della galleria "S'Arrexini". I 4 viaggiavano in direzione di Cagliari a bordo di un' Alfa Romeo condotta dal padre del bimbo, un giardiniere trentaduenne di Isili, con a bordo la madre trentenne e la nonna materna 62enne. A provocare l'incidente è stato il conducente di una Volkswagen Golf, un autista 45enne di San Vito domiciliato nella borgata di San Priamo, rimasto illeso, che guidava, così come è stato accertato da entrambe le prove del test etilometrico alle quali è stato sottoposto, con un tasso alcolemico superiore al limite massimo consentito. La Golf dopo aver invaso la corsia opposta a quella del senso di marcia si è schiantata contro il guard rail proprio mentre sopraggiungeva l'Alfa Romeo. I quattro feriti soccorsi dal personale del servizio di emergenza urgenza del 118 sono stati trasportati all'ospedale Brotzu di Cagliari e al policlinico di Monserrato. Il conducente della Golf è stato denunciato a piede libero dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di San Vito che insieme ai colleghi del posto fisso estivo di Costa Rei hanno effettuato i rilievi di legge. Al conducente della Golf è stata inoltre ritirata la patente. (Gian Carlo Bulla)

Fonte: La Nuova Sardegna