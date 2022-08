RADIO ZAMPETTA SARDA:” SAN VITO, CAVALLI LEGATI AGLI ZOCCOLI”.

La segnalazione pervenuta il 15 agosto, alla Presidente della L.E.I.D.A.A. SARDEGNA Anna Rita Salaris da parte di un turista, per dei cavalli tenuti con catena a manetta in un terreno di San Vito:

“Ho già spedito tutto via pec e tutto è stato ricevuto dagli enti preposti! E anche oggi, dopo la movimentata giornata di ieri sempre per cercare di aiutare gli animali, continua il mio impegno a loro tutela – prosegue nella sua dichiarazione l’ esponente del movimento animalista – Ieri un turista mi ha segnalato l’ennesima usanza retrograda ed arcana sarda, cavalli in un terreno con temperature allucinanti tenuti con catene a manetta corta, oltretutto legata agli zoccoli, che impedisce ai cavalli anche il normale passo!!Ora è possibile che il disastro degli incendi del 2021 dove sono morti centinaia e centinaia di animali non insegni o abbia insegnato nulla???? E non mi si dica che vengono messe per non far saltare il cavallo, se vuoi tenere i cavalli liberi recinti l’area , mi sembra semplice e sensato! Ma non li sottoponi a queste gratuite sofferenze soprattutto con le temperature di questo periodo, e se scoppiasse un incendio? Dove vanno questi cavalli? Ho già segnalato alla polizia municipale del luogo, al Sindaco ai Carabinieri e naturalmente al Servizio veterinario Ats. Vi aggiorno appena ho notizie”

L'articolo San Vito, la denuncia: “Cavalli tenuti con la catena in un terreno” proviene da Casteddu On line.