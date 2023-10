San Vito, il VIDEO del motociclista che si schianta sul guard rail: è vivo per miracolo. L’incidente di ieri e il volo nella scarpata: solo una frattura della caviglia, ma le immagini sono impressionanti, con la moto che prende velocità e va a impattare pesantemente sulla barriera. Il sabato è il giorno del Tourist Trophy, molti centauri si mettono in moto nelle strade più suggestive dell’Isola, in questo caso nel Sarrabus. La vecchia Orientale Sarda, con i suoi paesaggi mozzafiato e quell’asfalto che invita a correre, è la meta di tante gite. Sono stati i vigili del fuoco a salvarlo, liberandolo dalle piante e dalla roccia dove era rimasto intrappolato. Una tragedia questa volta soltanto sfiorata che deve invitare a una maggiore prudenza.