San Vito, furgone si schianta contro un cartello abbattuto dal vento e un'auto centra un palo

Nelle prime ore del mattino a San Vito (SU) sulla SS 125 var al km 40+100, a causa delle fortissime raffiche di maestrale, si verificava un sinistro stradale in cui un autocarro Iveco, condotto da un 44enne di Tortolì, nel percorrere la citata arteria con direzione Tortolì – Cagliari si trovava improvvisamente dinanzi un grosso cartello stradale piegato dalle forti raffiche di vento in mezzo alla carreggiata non riuscendo ad evitare il forte impatto. Il camion riportava ingenti danni alla parte alta della cabina di guida ed il vetro frantumato. Una Volkswagen Polo, con a bordo due infermiere di 62 e 54 anni ogliastrine, che seguiva a distanza il camion non si accorgeva che sulla carreggiata, in seguito all’impatto con il camion, erano finiti numerosi detriti tra cui un grosso palo in ferro del predetto cartello che finiva sotto l’auto causando ingenti danni alla carrozzeria ed al motore. Veniva coinvolto anche un terzo veicolo che seguiva ma che all’apparenza non sembrava riportare grossi danni. Sul posto intervenivano due pattuglie del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri di San Vito che richiedevano l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco e delle Squadre di pronto intervento dell’Anas per liberare la sede stradale. Fortunatamente nessuno restava ferito.